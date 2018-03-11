ФСБ предотвратили теракт в Саратовской области

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Саратовской области. Теракт планировала законспирированная террористическая ячейка.

Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

В воскресенье, 11 марта, сотрудники органов безопасности попытались задержать машину со злоумышленниками, но они оказали вооруженное сопротивление. Завязалась перестрелка, в ходе которой, преступники были ранены и убиты.

После обследования места происшествия, силовиками были обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила.

В настоящий момент оперативно-розыскные мероприятия продолжаюся, по данному инциденту возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил благодарность сотрудникам органов безопасности и заявил, что они сработали оперативно, четко, профессионально. Также он добавил, что в регионе предпринимаются все меры для обеспечения безопасности.