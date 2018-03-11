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17:27   11 Марта 2018
Россия
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Устроить премьеру фильму «Путин» на «Одноклассниках» Кондрашову посоветовал Киселев

Устроить премьеру фильму «Путин» на «Одноклассниках» Кондрашову посоветовал Киселев

Режиссер Андрей Кондрашов рассказал «Политике Сегодня», когда картину покажут по телевизору, смотрел ли ее Путин и сколько заняли съемки.

Опубликованный 11 марта в социальной сети «Одноклассники» фильм «Путин» за четыре часа собрал более 1 300 000 просмотров. В интервью журналисту Андрею Кондрашову глава государства рассказал ранее неизвестные истории из своего детства и юношества, а также об опасных ситуациях, в которые попадал уже на президентском посту. В двухчасовой документальной ленте автор также собрал интервью с друзьями и коллегами Владимира Путина, которые раскрывают его характер в жизни и в работе.

О работе над фильмом в блиц-интервью «Политике Сегодня» рассказал его создатель Андрей Кондрашов.

- Смотрел ли Владимир Путин фильм перед показом?

- Нет. Как он его мог посмотреть? Я не уверен, что он и в интернете его увидит.

- Сколько времени заняли съемки?

- Год.

- Были ли сложности с кем-нибудь из спикеров, чтобы договориться о встрече и взять интервью?

- Нет. Там ведь все спикеры – друзья. Они с готовностью и абсолютно доброжелательно шли нам навстречу.

- Почему «Одноклассники» в качестве площадки выбрали для презентации?

- Я решил воспользоваться предложением своего друга Дмитрия Константиновича Киселева. У него очень раскрученные аккаунты, странички  во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Но выбраны не «Одноклассники». Выбран Киселев. Он предложил, и я ему очень благодарен за то, что он предложил свои площадки.

- Будет ли трансляция по федеральным каналам после выборов?

- Будет. Но когда - решит руководство ВГТРК.

- Дорого снять такой фильм?

- Я не могу сказать. У меня есть продюсер, производственная компания. Я знаю точно, что мне о деньгах думать не приходилось. Если завтра нужно лететь в Германию, значит в Германию, если нужно появиться на Валааме, значит на Валааме.

Автор: Марк Григорьев
#путин #президент #вгтрк #фильм #андрей кондрашев
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