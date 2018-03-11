Устроить премьеру фильму «Путин» на «Одноклассниках» Кондрашову посоветовал Киселев

Режиссер Андрей Кондрашов рассказал «Политике Сегодня», когда картину покажут по телевизору, смотрел ли ее Путин и сколько заняли съемки.

Опубликованный 11 марта в социальной сети «Одноклассники» фильм «Путин» за четыре часа собрал более 1 300 000 просмотров. В интервью журналисту Андрею Кондрашову глава государства рассказал ранее неизвестные истории из своего детства и юношества, а также об опасных ситуациях, в которые попадал уже на президентском посту. В двухчасовой документальной ленте автор также собрал интервью с друзьями и коллегами Владимира Путина, которые раскрывают его характер в жизни и в работе.

О работе над фильмом в блиц-интервью «Политике Сегодня» рассказал его создатель Андрей Кондрашов.

- Смотрел ли Владимир Путин фильм перед показом?

- Нет. Как он его мог посмотреть? Я не уверен, что он и в интернете его увидит.

- Сколько времени заняли съемки?

- Год.

- Были ли сложности с кем-нибудь из спикеров, чтобы договориться о встрече и взять интервью?

- Нет. Там ведь все спикеры – друзья. Они с готовностью и абсолютно доброжелательно шли нам навстречу.

- Почему «Одноклассники» в качестве площадки выбрали для презентации?

- Я решил воспользоваться предложением своего друга Дмитрия Константиновича Киселева. У него очень раскрученные аккаунты, странички во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Но выбраны не «Одноклассники». Выбран Киселев. Он предложил, и я ему очень благодарен за то, что он предложил свои площадки.

- Будет ли трансляция по федеральным каналам после выборов?

- Будет. Но когда - решит руководство ВГТРК.

- Дорого снять такой фильм?

- Я не могу сказать. У меня есть продюсер, производственная компания. Я знаю точно, что мне о деньгах думать не приходилось. Если завтра нужно лететь в Германию, значит в Германию, если нужно появиться на Валааме, значит на Валааме.