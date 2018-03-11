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Ближнее зарубежье
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Гройсман считает, что украинцы не достаточно «прикрутили»

Гройсман считает, что украинцы не достаточно «прикрутили»

Жители Украины с 2014 по 2017 год снизили потребление газа на шесть миллиардов кубометров, и в будущем эта статистика еще может быть улучшена.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, опубликовав соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook.

«Прогноз на 2022 год — минус 13 миллиардов кубиков. Я имею в виду, что Украина может сократить потребление еще на пять миллиардов кубиков», - написал он, в частности.

При этом премьер указал на то, что на Украине возросло число домохозяйств, которые питаются электроэнергией от солнечных батарей. По словам Гройсмана, в 2015 году в стране было 20 таких домохозяйств, а к концу 2017 года их число превысило три тысячи.

Напомним: ранее власти Украины объявили в стране акцию «Прикрути», в рамках которой жителям предлагалось снизить температуру воздуха в своих домах, «прикрутив» котлы. Режим экономии был введен в связи с отказом «Газпрома» возобновить поставки газа Украине.

Автор: Александр Люблинский
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