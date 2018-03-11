Шредер отказался пересмотреть отношение к Путину

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер не собирается пересматривать свое отношение к президенту России Владимиру Путину, несмотря на то, что из-за этого в Германии его критикуют. Об этом он заявил в фильме «Путин» Андрея Кондрашова, выложенном сегодня в соцсетях.

«Почему я должен делать это (пересматривать отношение к российскому лидеру, — ИА «Политика сегодня»)? Оно основано на личной дружбе и менее всего связано с политикой… Это отношение людей друг к другу. Я не собираюсь ничего менять. Из-за этого меня критикуют в Германии, для меня это не проблема», — сказал Герхард Шредер в фильме.

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ с 1998 года по 2005 год. В 2000 году он впервые встретился с Путиным. С тех пор их связывает теплая дружба.