Путин рассказал о влиянии «югославского» сценария на Россию 90-х 

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что действия по реализации «югославского сценария», к которым пытались подтолкнуть Россию, повлекли бы за собой более серьезные потери, чем были во время Чеченской войны.

В ходе интервью для фильма режиссера и журналиста Андрея Кондрашова президент рассказал о решении чеченского вопроса, он подчеркнул, что данное решение было принято в в значительной степени в результате настроений в самой Чечне.

«Кадыров-старший сам пришел, его никто на веревке не тащил. Он сам просился на беседу», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил про слова Ахмата Кадырова по поводу того, что Чечня может развиваться только в составе России. Президент поделился воспоминаниями, что Кадыров-старший был очень искренним человеком, внушающим доверие. Путин рассказал, что поверил Ахмату Кадырову, потому что тот производил впечатление надежного человека, который верен своему слову.

«Он был такой, знаете, мужчина настоящий, который внушал доверие. Как видите, не ошибся (в принятом решении поверить Ахмету Кадырову — прим.ред.)», — добавил Путин.

В фильме выступил и сын Кадырова Рамзан, который сейчас исполняет обязанности главы Чеченской Республики. Он заявил, чо если бы тогда Путин не стал президентом, то России бы не было, ведь для этого все и делалось.

«Те, кто развалили Советский Союз, готовы были расчленить и Россию», — пояснил свою позицию Рамзан Кадыров.

"Нас точно бы толкали по пути югославского распада. А в этом случае страдания и русского, и других народов РФ были бы несоизмеримо большими, чем те потери, которые мы понесли в ходе тяжелых событий конца 90-х, начала 2000-х годов в борьбе с международным терроризмом на Кавказе", — резюмировал Путин.

В фильме показали момент из хроники, где Путин отказался в Чечне выпить рюмку и предложил помянуть погибших тогда, когда поставленные на тот момент задачи будут выполнены. Путин добавил, что позже наступил момент когда он выпил рюмку и вспомнил тех, кто не вернулся с поля боя во время встречи с ветеранами.