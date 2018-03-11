Путин объяснил слова Берлускони о «таблетке» с источником силы

Президент России Владимир Путин признался, что у него есть две «таблетки», которые заряжают его силой: уверенность в своем деле и готовность посвятить ему всю жизнь.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в фильме Андрея Кондрашова «Путин» признался, что они с российским лидером нашли «секретный рецепт», своего рода «таблетку», которая заряжает их силой, позволяя сохранять высокий уровень работоспособности.

Комментируя слова итальянского премьера, Путин смеется и признается, что, да, у него есть такая «таблетка». Даже две: уверенность в том, что он делает, и готовность заниматься этим всю жизнь.