Путин рассказал о работе его деда поваром у Ленина и Сталина

Дед президента РФ Владимира Путина работал поваром у Владимира Ленина, а затем у Иосифа Сталина. Об этом глава государства рассказал в фильме «Путин» Андрея Кондрашова, который был размещен в соцсетях в воскресенье.

Президент отметил, что ему удивительно, как деда и других старших родственников тогда не репрессировали.

«Видимо, ими наоборот дорожили, понимали, что эти люди не подведут», — сказал Путин.

Дед Путина с материнской стороны воевал в Первую мировую войну на русско-австрийском фронте.