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16:44   11 Марта 2018
Россия
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Одноклассник Путина рассказал, как появилась крылатая фраза «мочить в сортире»

Одноклассник Путина рассказал, как появилась крылатая фраза «мочить в сортире»

Одноклассник российского президента Владимира Путина Виктор Борисенко рассказал, как так получилось, что Путин в начале своей политической карьеры пообещал «мочить в сортире» террористов, после чего эта фраза стала крылатой.

Историю появление этой фразы Виктор Борисенко озвучил в новом фильме Андрея Кандрашова о Путине, который доступен для просмотра в социальных сетях. В частности, он рассказал, что сам интересовался у президента, почему он высказался настолько жестко и недипломатично.

«Ну, достали, один и тот же вопрос задают, долбят. В общем, сорвался», - приводит бывший одноклассник слова Владимира Путина.

Напомним: в 1999 году, когда бывший тогда президентом России Борис Ельцин назвал Владимира Путина своим преемником, тот достаточно быстро привлек к себе внимание категоричностью высказываний. В частности, в сентябре 1999 года, отвечая на вопрос журналистов о борьбе с чеченскими сепаратистами, будущий президент России заявил, что террористы будут уничтожены там, где их застанут:

«В туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов».

Автор: Александр Люблинский
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