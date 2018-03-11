Путин об игре в хоккей: Неинтересно, когда соперники поддаются

Президент России Владимир Путин признался, что играет в хоккей ради победы, но удовольствие ему доставляет только честный выигрыш.

В фильме Андрея Кондрашова «Путин» глава государства заметил, что удовольствие - это победа. Но играть в хоккей с соперниками, которые поддаются, ему неинтересно. Да, подчеркнул Путин, его берегут, дают поиграть немного, это видно. Иначе его соперники могли бы забивать по шайбе каждые 20 секунд.

При этом, указывает лидер, на льду он не ругается. Кричит иногда, выпускает пар, но до ругани не доходило. Да и с коллегами после матча отношения всегда остаются добрыми.