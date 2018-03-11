Путин поделился, что Меркель иногда привозит ему пиво
Путин сообщил, что Ангела Меркель во время визитов привозит ему пиво.
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту и режиссеру Андрею Кондрашову для фильма «Путин» рассказал, что Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель периодически привозит ему любимый сорт пива.
«Мне Ангела (Меркель – прим.ред.) время от времени привозит несколько бутылочек раденбергского пива», — поделился Путин.
Напомним, фильм «Путин» журналиста и режиссера Андрея Кондрашова опубликован в социальных сетях.