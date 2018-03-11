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16:20   11 Марта 2018
Россия
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Путин: В определенных обстоятельствах все россияне ведут себя героически

Путин: В определенных обстоятельствах все россияне ведут себя героически

Президент РФ Владимир Путин уверен, что все россияне, в том числе нынешняя молодежь, если жизнь ставит их в определенные обстоятельства, способны на настоящий героизм. Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин» выложенном в соцсетях в воскресенье.

«Я давно уже для себя это понял, что все поколения россиян — и сегодняшнее молодое поколение — если жизнь ставит в определенные условия, ведут себя столь же героически, с полной отдачей, не жалея себя, так же как вели себя наши отцы и деды», - сказал Путин.

Путин рассказал в интервью, как в Сирии «местный гражданин, имеющий прямое отношение ко всему, что там сейчас происходит», однажды сказал: «Когда я смотрю, как ваши военнослужащие ведут себя здесь, как они воюют за Сирию, то думаю, как же они будут воевать, если придется защищать свою собственную родину?»

В фильме «Путин» рассказывается о нескольких подвигах российских военнослужащих. Среди них боевая история ефрейтора Дениса Портнягина. Президент поделился своими чувствами, которые испытал, узнал об этом.

«Вот вы назвали его офицером, а он не офицер... Но должен быть офицером, и надеюсь, что обязательно им будет… Их было-то всего четыре или пять человек - группа сил специальных операций, которая занималась наводкой нашей авиации», — пояснил президент.

Он рассказал, что после неожиданной атаки боевиков регулярная армия отошла, а эти российские военные остались и приняли бой. Его командира ранили, потом ранение получил второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя и действительно отразил ряд атак.

По его словам, когда возникла опасность пленения, Портнягин приготовился к подрыву.

«Даже больше того. Он еще и вызвал огонь на себя, рядом. Причем сумел дать точные целеуказания, — добавил Путин. — Минометным огнем наших артиллеристов бандитов удалось отсечь. Затем авиация нанесла еще удар, и после этого к ним подошла другая группа спецопераций и ребят вывели».

Путин рассказал, что когда читал доклад министра обороны, у него все внутри сжалось, так думал, что в конце будет просьба наградить посмертно. Когда же дочитал и увидел, что благодаря профессионализму, проявленному героизму группа вышла из боя без потерь, ему захотелось лично встретиться с ними, что пожать им руки, проявить уважение и подчеркнуть значение того дела, которому они служат.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #сирия #общество #кондрашов #героизм
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