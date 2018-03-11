Путин: Внутренние конфликты 90-х «подпитывались» из-за границы

Внутренние конфликты в России в последнее десятилетие XX века все время «подпитывались» из-за рубежа. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в новом фильме Андрея Кондрашова.

В частности, российский лидер заявил, что в 1990-х года Россия в некоторой степени утратила свой суверенитет.

«Мы же говорим о состоянии вооруженных сил, о внутренних конфликтах, которые точно совершенно все время подпитывались из-за границы», - уточнил Путин.

При этом он рассказал, о том, как директор ФСБ читал очередной перехват разговора между главарем одной из банд с его кураторами за рубежом, и ему запомнилась прозвучавшая там фраза о том, что Россия слаба, как никогда, и удар следует наносить сейчас или никогда. Рассказав об этом, Путин добавил, что они – заграничные разжигатели конфликтов – старались вовсю.