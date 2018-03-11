Путин рассказал, что внутри у Арматы

Президент России Владимир Путин рассказал, что залезал внутрь танка «Армата», он добавил, что это входит в его обязанности главнокомандующего

«Я залезал, смотрел. Верховный главнокомандующий обязан это делать, обязан посмотреть своими глазами. Это часть моей работы», — сказал он в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Путин».

Российский лидер рассказал, что основной боевой танк Т-14 «Армата» уникален, так как является единственным в мире танком третьего поколения, он отметил, что это полностью российское изобретение. Танк выполнен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения «Армата».

Напомним, фильм «Путин» журналиста и режиссера Андрея Кондрашова опубликован, его можно посмотреть в социальных сетях.