Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

 Краснодар выплачивает пострадавшим от взрыва газа жильцам 10 тысяч рублей

Краснодар выплачивает пострадавшим от взрыва газа жильцам 10 тысяч рублей
Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии
Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

 Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз

Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз
Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

 Краснодар выплачивает пострадавшим от взрыва газа жильцам 10 тысяч рублей

Краснодар выплачивает пострадавшим от взрыва газа жильцам 10 тысяч рублей
Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии
Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

 Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз

Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз
16:05   11 Марта 2018
Россия
818

Путин рассказал, что внутри у Арматы

Путин рассказал, что внутри у Арматы

Президент России Владимир Путин рассказал, что залезал внутрь танка «Армата», он добавил, что это входит в его обязанности главнокомандующего

«Я залезал, смотрел. Верховный главнокомандующий обязан это делать, обязан посмотреть своими глазами. Это часть моей работы», — сказал он в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Путин».

Российский лидер рассказал, что основной боевой танк Т-14 «Армата» уникален, так как является единственным в мире танком третьего поколения, он отметил, что это полностью российское изобретение. Танк выполнен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения «Армата».

Напомним, фильм «Путин» журналиста и режиссера Андрея Кондрашова опубликован, его можно посмотреть в социальных сетях.  

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #общество #весь мир #кондрашов #фильм путин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно Весь мир
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
18:17   11 Марта 2018
211
В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич Россия

В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

15:23   11 Марта 2018
13609
Как Обама передумал атаковать Россию Весь мир

Как Обама передумал атаковать Россию

13:40   11 Марта 2018
11074
Не будь предателем! Докажи свою поддержку – проголосуй за президента Россия

Не будь предателем! Докажи свою поддержку – проголосуй за президента

10:31   11 Марта 2018
137
Новости smi2.ru
Украинцам с 15 марта придется держать дома тела умерших родственников

Украинцам с 15 марта придется держать дома тела умерших родственников

 В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

 Как Обама передумал атаковать Россию

Как Обама передумал атаковать Россию

 Устроить премьеру фильму «Путин» на «Одноклассниках» Кондрашову посоветовал Киселев

Устроить премьеру фильму «Путин» на «Одноклассниках» Кондрашову посоветовал Киселев