Путин:  Чувство самопожертвования и самоотдачи у нас в крови

Президент России Владимир Путин в интервью в новом фильме Андрея Кандрашова отметил редкую способность россиян к самопожертвованию и самоотдаче. А также высказал мнение, что важен не результат жизненного пути, а процесс.

В частности, в фильме «Путин», опубликованном в социальных сетях, глава государства заявил:

«Это у нас в крови - такое отношение к близким, отношение к родным людям, отношение к стране - вот это внутреннее чувство самопожертвования, самоотдачи».

Развивая эту мысль, Путин отметил, что отсюда и свойственное россиянам служение отечеству, которого он не встречал почти нигде больше, кроме нашей страны. Отвечая на вопрос журналиста о том, что он считает любовью, Путин сказал:

«Это, прежде всего, доброе отношение к людям, ощущение того, что каждый из нас является частью другого».

А на вопрос о том, счастлив ли он сам, президент задумался и сказал, что на это не ответишь так сразу. При этом он добавил, что в жизненном пути человека важен не финальный результат, а процесс – то как мы пройдем свой бренный путь.