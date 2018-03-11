Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

 Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   
Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии
Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

 Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз

Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз
Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

 Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   
Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии
Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

 Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз

Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз
16:10   11 Марта 2018
Россия
59

Путин:  Чувство самопожертвования и самоотдачи у нас в крови

Путин:  Чувство самопожертвования и самоотдачи у нас в крови

Президент России Владимир Путин в интервью в новом фильме Андрея Кандрашова отметил редкую способность россиян к самопожертвованию и самоотдаче. А также высказал мнение, что важен не результат жизненного пути, а процесс.

В частности, в фильме «Путин», опубликованном в социальных сетях, глава государства заявил:

«Это у нас в крови - такое отношение к близким, отношение к родным людям, отношение к стране - вот это внутреннее чувство самопожертвования, самоотдачи».

Развивая эту мысль, Путин отметил, что отсюда и свойственное россиянам служение отечеству, которого он не встречал почти нигде больше, кроме нашей страны. Отвечая на вопрос журналиста о том, что он считает любовью, Путин сказал:

«Это, прежде всего, доброе отношение к людям, ощущение того, что каждый из нас является частью другого».

А на вопрос о том, счастлив ли он сам, президент задумался и сказал, что на это не ответишь так сразу. При этом он добавил, что в жизненном пути человека важен не финальный результат, а процесс – то как мы пройдем свой бренный путь.

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #общество #фильм кандрашова #самопожертвование #самоотдача #служение отечеству
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно Весь мир
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
18:17   11 Марта 2018
211
В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич Россия

В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

15:23   11 Марта 2018
13609
Как Обама передумал атаковать Россию Весь мир

Как Обама передумал атаковать Россию

13:40   11 Марта 2018
11074
Не будь предателем! Докажи свою поддержку – проголосуй за президента Россия

Не будь предателем! Докажи свою поддержку – проголосуй за президента

10:31   11 Марта 2018
137
Новости smi2.ru
Украинцам с 15 марта придется держать дома тела умерших родственников

Украинцам с 15 марта придется держать дома тела умерших родственников

 В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

 Как Обама передумал атаковать Россию

Как Обама передумал атаковать Россию

 Устроить премьеру фильму «Путин» на «Одноклассниках» Кондрашову посоветовал Киселев

Устроить премьеру фильму «Путин» на «Одноклассниках» Кондрашову посоветовал Киселев