Путин назвал гибель «Курска» проявлением общего плачевного состояния армии

После развала СССР в стране возникли огромные проблемы как в экономической и социальной сферах, так и в вопросах армии, объяснил российский лидер Владимир Путин.

В беседе с режиссером Андреем Кондрашовым, снявшим новый фильм о президенте РФ, Путин вспоминает, что, когда произошла трагедия на подводном крейсере «Курск», он только недавно приступил к выполнению обязанностей главы государства. Он даже не знал о проведении серьезных учений в том районе. Вначале ничего нельзя было понять, и только потом трагедия развернулась во весь рост.

Удивительным, признается Путин, произошедшее назвать нельзя: вооруженные силы страны находились в плачевном состоянии. Тем не менее гибель подлодки - колоссальная трагедия, которую невозможно забыть.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска. Все 118 членов экипажа погибли. Эксперты выяснили, что гибель подводного крейсера спровоцировал взрыв торпеды, вызванный пожаром.