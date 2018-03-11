Не нужно заставлять немцев каяться за фашистское прошлое — Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не является сторонником того, чтобы заставлять каждое поколение немцев «посыпать голову пеплом» и «бить себя веригами» за фашистское прошлое Германии.
По словам президента, за то, что пережила Германия, вся Европа и весь мир, за прошлое, связанное с нацизмом и фашизмом, в данном конкретном случае с немецким фашизмом, не нужно заставлять поколение за поколением вечно каяться. Об этом он сказал в интервью в фильме андрея Кондрашова «Путин», который выложен сегодня в соцсетях.
«У меня такое чувство, что русский народ не питает какой-то ненависти к немцам, к Германии, нет внутреннего отторжения», — добавил глава государства.