Не нужно заставлять немцев каяться за фашистское прошлое — Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не является сторонником того, чтобы заставлять каждое поколение немцев «посыпать голову пеплом» и «бить себя веригами» за фашистское прошлое Германии.

По словам президента, за то, что пережила Германия, вся Европа и весь мир, за прошлое, связанное с нацизмом и фашизмом, в данном конкретном случае с немецким фашизмом, не нужно заставлять поколение за поколением вечно каяться. Об этом он сказал в интервью в фильме андрея Кондрашова «Путин», который выложен сегодня в соцсетях.