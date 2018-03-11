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15:49   11 Марта 2018
Россия
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Путин рассказал о своих дочерях, назвав их трудоголиками

Путин рассказал о своих дочерях, назвав их трудоголиками

Президент России Владимир Путин в новом фильме Андрея Кандрашова, признался, что не всегда был требователен по отношению к дочерям, но они, по его словам, выросли трудоголиками, при этом они любят свою страну и хотят сделать ее лучше.

В частности, в ходе интервью, которое легло в основу фильма Андрея Кандрашова «Путин», на вопрос журналиста о том, был ли он так же требователен к своим дочерям, как в свое время его родители к нему, президент России ответил:

«Наверное, может быть, не всегда, но быть требовательным — не значит не любить», - при этом, говоря о своем детстве, Путин отметил: - «Я жил в атмосфере любви. Это было очевидно».

По словам президента, его родители в свое время «были заточены» на дальнейшие успехи своего сына, и он, в свою очередь, того же желает своим детям. Путин добавил, что очень доволен тем, как его дочери относятся к труду, как они стараются и много работают.

«Они трудоголики. Они очень любят свою страну, гордятся, думают о том, как и что сделать лучше, говорят со мной об этом».

А на вопрос о том, как его дочери строят свою личную жизнь, Путин ответил, что они уже давно взрослые люди.

Автор: Александр Люблинский
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