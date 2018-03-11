Путин считал обстрел своего вертолета в Чечне в 2000 году салютом

В телефильме Андрея Кондрашова, который опубликован в социальных сетях, говорится об обстреле вертолета президента РФ Владимира Путина.

Это произошло во время деловой поездки в Чечню 31 декабря 1999 года - 1 января 2000 года, тогда он только вошел в должность исполняющего обязанности главы государства.

Путин рассказал, что принял обстрел за салют, потому что все происходило во время Нового года, летчики ему ответили, что вертолет находится под обстрелом. Автор фильма уточнил, что официальных заявлений по этому инциденту не было, в тот момент объявили о сложности посадки вертолета по причине погодных условий.

Игорь Сечин, занимавший в то время пост замруководителя администрации президента РФ, раскрыл еще некоторые закрытые подробности той поездки. Он сообщил, что Путин приказал подготовить резервный вариант проезда на машинах, Сечин добавил, что дороги были заминированы и на обратном пути сработал фугас.

«По счастливой случайности никто не пострадал и даже не стали об этом рассказывать», — заключил автор телефильма.

Напомним, что в 2000 году Путин посещал Гудермес, где он поздравил военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск и вручил награды.