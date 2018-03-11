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15:31   11 Марта 2018
Россия
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Путин поделился, что его не брали в пионеры

Путин поделился, что его не брали в пионеры

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что его не хотели брать в пионеры и про то, как ему сломали нос. 

В ходе интервью в фильме режиссера Андрея Кондрашова Путин рассказал, что он был хулиганом, поэтому его сначала не хотели брать в пионеры. Потом лидер увлекся спортом, начал заниматься борьбой, самбо, дзюдо. Занятия спортом постепенно изменили его, он стал лучше учиться и ему все-таки повязали красный галстук.

По словам президента, сначала он занялся боксом, где ему сломали нос и пока он заживал, будущий президент решил переориентироваться на борьбу.

Также в фильме Путин поделился воспоминаниями о родителях и рассказал,что они не всегда поощрали его занятия спортом, а всерьез думали о музыкальном образовании, даже подарили сыну баян.

«Я ни разу от отца не слышал, чтобы он при мне выругался матом. Никогда », — подчеркнул глава государства.

Напомним, фильм «Путин» журналиста и режиссера Андрея Кондрашова опубликован в социальных сетях.   

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #общество
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