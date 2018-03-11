Путин: Армия РФ не просто возродилась, а создалась заново

В составе Вооруженных сил РФ появились новые современные подразделения, объяснил президент России Владимир Путин.

Журналист Дмитрий Киселев в «Одноклассниках» опубликовал новый фильм режиссера Андрея Кондрашова «Путин».

В ходе беседы с президентом РФ режиссер затронул тему российской армии. Путин заметил, что сейчас можно говорить не просто о возрождении ВС РФ, а об их создании заново: с 2013 года военные ежегодно получают до 200 новых летательных аппаратов, появились современные подразделения, которых раньше не существовало. Новый формат армии блестяще зарекомендовал себя в Сирии.