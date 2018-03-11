России не нравится, когда Запад указывает, где ее место — Путин

Россия не может согласиться с тем, что Запад указывает ей на место. Любые национальные интересы нужно решать не посредством ультиматумов и окриков, а путем диалога. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, который был выложен в соцсетях.

Президент напомнил об известном фильме «Джентльмены удачи», а конкретно об эпизоде, где главный герой попадает в камеру и Никола Питерский говорит ему, что его место «у параши». По словам главы государства, именно так после распада СССР вел себя в отношении России Запад. Президент подчеркнул, что РФ не согласна с такой позицией ряда западных стран.