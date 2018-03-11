Путин рассказал историю про крысу на лестнице

Президент России Владимир Путин в новом фильме Андрея Кандрашова рассказал историю про крысу, загнанную в угол, и отметил, что никого никогда не нужно загонять в угол.

В частности, президент России рассказал, что шел по лестнице и, увидев крысу, стал прогонять ее. После того, как крыса оказалась загнанна в угол, она, по словам Путина, развернулась и побежала за ним.

«И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову», - уточнил Путин.

При этом он добавил, что это всем необходимо иметь в виду, что никого и никогда не надо загонять в угол.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в новом фильме Андрея Кандрашова пошутил о том, что с ним лучше не спорить.