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Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

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15:05   11 Марта 2018
Россия
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Стало известно число пострадавших от паров нефтепродукта «Самаранефтегаза»

Стало известно число пострадавших от паров нефтепродукта «Самаранефтегаза»

В «Самаранефтегазе» сообщили число отравившихся парами углеводородов.Три человека отравились на месте работы парами нефтепродуктов на одном из предприятий компании в Самарский области. Один из пострадавших погиб.

Внутри предприятия была создана оперативная группа по выяснению обстоятельств произошедшего.

Об этом сообщил представитель пресс-службы «Самаранефтегаза» РИА Новости.

Работники подверглись воздействию паров во время проведения работ на месторождении в Самарской области. Один из пострадавших скончался на месте работы. Остальные были доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе.

До этого представитель областного СУСК РФ сообщала, что инцидент произошел в субботу днем, 10 марта, на одном из предприятий «Самаранефтегаз» в поселке Мирный Красноярского района Самарской области. Она сообщила, что пострадало пять человек, один из них погиб, была развернута доследственная проверка по факту случившегося и следователи назначили необходимые экспертизы.

Позже стало известно, что СУСК уточнило в пресс-релизе, что 10 марта при оказании услуг по ликвидации порыва нефтепровода в Красноярском районе Самарской области трое рабочих потеряли сознание. Погиб мужчина 1991 года рождения, двое выживших пострадавших доставлены в больницу, один из них находится в реанимации. По предварительным данным, мужчины отравились парами сероводорода.

Автор: Екатерина Розина
#россия #чп #самара #самаранефтегаза
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