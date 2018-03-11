Почти 70% россиян готовы проголосовать за Путина — опрос

Около 69% граждан России готовы отдать свой голос за действующего главу государства Владимира Путина. Об этом сообщается в Telegram-канале ВЦИОМ по итогам последнего опроса.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин. За него готовы отдать голос 7% избирателей. На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5%.

Согласно данным ВЦИОМ, проголосовать за Ксению Собчак намерены 2% опрошенных. Остальным кандидатам — Григорию Явлинскому, Сергею Бабурину, Борису Титову и Максиму Сурайкину — отдали бы свои голоса приблизительно по 1% граждан.

Гражданам было предложено представить, что выборы проходят в это воскресенье и выбрать своего кандидата. Ответ мог быть дан только один.

По данным ВЦИОМ, около 74% россиян заявили, что точно придут на выборы. 9% — что придут скорее всего.

Из данных опроса также следует, что явка на выборах прогнозируется от 63% до 67%. Результат Путина, согласно прогнозу, составит 69-73%. Грудинина — 10-14%. Жириновского — 8-12%.