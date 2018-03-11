В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

Российские парламентарии прокомментировали заявление украинского националиста, который уверен, что Киев способен захватить Крым, Воронеж и Дон.

Заявление депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша, бывшего главы запрещенной в РФ экстремисткой организации «Правый Сектор» о способности Киева «вернуть» Крым, Кубань, Дон и Воронеж характеризуют Украину как страну-агрессора. Такое мнение в комментарии ИА «Политика Сегодня» высказал представляющий в Госдуме интересы жителей Ростовской области депутат Михаил Емельянов («СР»).

«На Украине часто называют Россию агрессором, но эти заявления как раз показывают, у кого реально агрессивные устремления. Это же заявление не маргинального политика. Ярош в мейнстриме. Такие заявления делают и другие влиятельные политики. Так что, если говорить кто агрессор, то, наверное, это Украина», - прокомментировал Емельянов.

В эфире телеканала ZIK Ярош заявил, что российские политики «поставили галочку» на Крыме преждевременно. Представитель правого крыла в украинском парламенте заверил, что у Киева далеко идущие планы, которые предполагают не только возвращение полуострова.

«Потом мы подумаем, там уже другое время, там молодежь у нас. Кубань, Дон, Воронеж», - сказал он.

Помимо парламентской деятельности Дмитрий Ярош занимает пост советника начальника Генерального штаба Украины – Главнокомандующего ВСУ.

«Сложно комментировать бред откровенного националиста Яроша, на руках у которого кровь майдана и разжигание гражданской войны на юго-востоке Украины. – заметил в комментарии агентству депутат Госдумы, представляющий в парламенте Воронежскую область, Евгений Ревенко («ЕР») - Очевидно, что слава Романа Шухевича не дает покоя. Но всем известно, чем закончил Шухевич в 1950 году. Важно другое. Подобного рода заявления и утечки из окружения Порошенко о якобы имеющих место планах зачистки Донбасса говорят о категорическом нежелании выполнять минские соглашения и стремлении сохранить себя у власти в стремительно нищающей Украине. Ненависть и насилие – это единственные инструменты, которыми способны пользоваться украинские националисты».

Организатор массовых убийств поляков и евреев в годы Второй мировой войны, главнокомандующий Украинской повстанческой армией (запрещена в РФ) Роман Шухевич погиб 5 марта 1950 года во время операции советских спецслужб под Львовом. В своих мемуарах генерал МГБ Павел Судоплатов пишет, что Шухевича брали 20 оперативников и около 600 солдат. Коллаборационисту предложили сдаться, но тот ответил выстрелами и был убит. По другой версии, прятавшийся на лестничной площадке националист застрелил майора МГБ Ревенко, после чего бросился вниз по ступенькам. Шухевича остановила автоматная очередь.