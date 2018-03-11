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15:15   11 Марта 2018
Россия
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Путин рассказал об инциденте с «захватом» самолета перед открытием ОИ в Сочи

Путин рассказал об инциденте с «захватом» самолета перед открытием ОИ в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и глава ФСБ Александр Бортников рассказали о том, как в 2014 году перед открытием Олимпийских Игр в Сочи боевая авиация была поднята для перехвата авиалайнера, который, как предполагалось, был захвачен террористами.

Об этом президент РФ и глава ФСБ рассказали в интервью в фильме Андрея Кандрашова «Путин», который в воскресенье был опубликован в социальных сетях.

В частности, Путин рассказал, что ехал с представителями МОК на стадион «Фишт» с приема, когда ему передали, что звонит агент из штаба по обеспечению безопасности Олимпиады. Далее сотрудник штаба доложил ему о том, что самолет, следовавший из Украины в Стамбул, захвачен людьми, которые требуют посадить его в Сочи. При этом Александр Бортников добавил, что для контроля за полетом самолета было принято решение поднять в воздух боевую авиацию.

«Я спросил, что вы предлагаете? И ответ ожидаемый, в соответствии с планом, предусмотренным на случай подобного развития ситуации. Сбить», - рассказал Путин

Спустя пять-семь минут, по словам президента, ему поступил второй звонок и сотрудник штаба по обеспечению безопасности на Играх заявил, что инцидент на борту самолета оказался «пьяной выходкой», и в результате лайнер благополучно приземлился в Турции.

Автор: Александр Люблинский
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