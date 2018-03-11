Экс-канцлер ФРГ: Самое сложное в политике - возглавлять Россию

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер признался, что никогда в жизни не согласился бы занять пост президента России.

Об этом он рассказал режиссеру Андрею Кондрашову в фильме «Путин».

Шредер объяснил, что считает самым сложным в политике сохранять огромную Российскую Федерацию единой. По ответственности должность российского президента можно сравнить лишь с постом папы Римского.

Кроме того, экс-канцлер ФРГ уверен, что без сотрудничества между ЕС, США и Россией стабильность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке невозможна.