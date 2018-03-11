Александр Рыбак повторно представит Норвегию на Евровидении 

Норвегия снова выбрала своим представителем на Евровидении музыканта Александра Рыбака.

Напомним, Рыбак представлял Норвегию на Евровидении 2009 года в Москве, он одержал победу в международном музыкальном конкурсе с песней «Сказка». По завершении конкурса журналистка NRK задала вопрос музыканту, сможет ли он одержать победу и в Лиссабоне. Рыбак ответил, что это будет очень тяжело.

«Я знаю, что будет сложно. Шанс, что артист может победить за свою страну дважды, маленький. Это смог сделать только Джонни Логан (ирландский певец – ред.), и у него день рождения в тот же день, что и у меня. Я постараюсь, чтобы Норвегия гордилась мною», — сообщил певец NRK.

Александр Рыбак родился 13 мая 1986 года в Белорусси, откуда он в возрасте пяти лет переехал вместе с родителями в Норвегию.

Международный конкурс Евровидения 2018 года пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.