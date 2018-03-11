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14:39   11 Марта 2018
Весь мир
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Александр Рыбак повторно представит Норвегию на Евровидении 

Александр Рыбак повторно представит Норвегию на Евровидении 

Норвегия снова выбрала своим представителем на Евровидении музыканта Александра Рыбака.

Напомним, Рыбак представлял Норвегию на Евровидении 2009 года в Москве, он одержал победу в международном музыкальном конкурсе с песней «Сказка». По завершении конкурса журналистка NRK задала вопрос музыканту, сможет ли он одержать победу и в Лиссабоне. Рыбак ответил, что это будет очень тяжело.

«Я знаю, что будет сложно. Шанс, что артист может победить за свою страну дважды, маленький. Это смог сделать только Джонни Логан (ирландский певец – ред.), и у него день рождения в тот же день, что и у меня. Я постараюсь, чтобы Норвегия гордилась мною», — сообщил певец NRK.

Александр Рыбак родился 13 мая 1986 года в Белорусси, откуда он в возрасте пяти лет переехал вместе с родителями в Норвегию.

Международный конкурс Евровидения 2018 года пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

Автор: Екатерина Розина
#общество #весь мир #норвегия #рыбак #евровидение2018
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