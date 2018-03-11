Нельзя прощать предательство — Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, что умеет прощать, но не все. Об этом, в частности, шла речь в фильме Андрея Кондрашева «Путин», который опубликовал в «Одноклассниках» журналист Дмитрий Киселев.

На вопрос, умеет ли президент прощать, он ответил:

«Да, но не все», — сказал Путин.

В ответ на уточняющий вопрос он сказал:

«Предательство».

Журналист Дмитрий Киселев выложил в «Одноклассниках» фильм Андрея Кондрашова «Путин». В новой ленте о себе президент говорит о друзьях детства и юности, учителях, сослуживцах по КГБ, коллегах по Штази и многом другом.