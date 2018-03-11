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14:46   11 Марта 2018
Россия
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Путин заявил, что с ним лучше не спорить

Путин заявил, что с ним лучше не спорить

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, что с ним лучше не спорить, после чего пояснил, что это была шутка.

Слова главы государства приводятся в новом фильме Андрея Кандрашова «Путин», который в воскресенье был опубликован в социальных сетях. В частности, отвечая на один из заданных ему в ходе интервью вопросов, Путин заявил, чтто с ним лучше не спорить:

«Лучше бы не делать этого, конечно», - заявил президент.

В ответ на шуточный вопрос, почему с ним нельзя спорить и не опасно-ли это, Путин ответил: «Нет», и уточнил, что пошутил, заявив, что с ним лучше не спорить.

Ранее сообщалось, что в рамках того же фильма Путин, отвечая на вопрос о возможном возвращении Крыма Украине, заявил:

«Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда».

Автор: Александр Люблинский
#путин #фильм #лучше не спорить #андрей кандрашов
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