Путин заявил, что с ним лучше не спорить
Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, что с ним лучше не спорить, после чего пояснил, что это была шутка.
Слова главы государства приводятся в новом фильме Андрея Кандрашова «Путин», который в воскресенье был опубликован в социальных сетях. В частности, отвечая на один из заданных ему в ходе интервью вопросов, Путин заявил, чтто с ним лучше не спорить:
«Лучше бы не делать этого, конечно», - заявил президент.
В ответ на шуточный вопрос, почему с ним нельзя спорить и не опасно-ли это, Путин ответил: «Нет», и уточнил, что пошутил, заявив, что с ним лучше не спорить.
Ранее сообщалось, что в рамках того же фильма Путин, отвечая на вопрос о возможном возвращении Крыма Украине, заявил:
«Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда».