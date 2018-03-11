Путин о возврате Крыма Украине: «Вы что, с ума сошли что ли?»
Нет таких обстоятельств, при которых Россия отдала бы Украине полуостров, заявил российский лидер Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова «Путин».
Новая картина о главе государства опубликована журналистом Дмитрием Киселевым в соцсети «Одноклассники». Путин рассказал о своей юности, классном руководстве и сослуживцах из КГБ.
В ходе разговора с президентом Кондрашов поинтересовался, при каких обстоятельствах Москва могла бы уступить Киеву Крым. Вопрос поверг Путина в шок.
«Вы что, с ума сошли что ли?», — возмутился президент.
Путин подчеркнул, что мире не существует таких обстоятельств, при которых полуостров вновь стал бы украинским.