Путин о возврате Крыма Украине: «Вы что, с ума сошли что ли?»

Нет таких обстоятельств, при которых Россия отдала бы Украине полуостров, заявил российский лидер Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова «Путин».

Новая картина о главе государства опубликована журналистом Дмитрием Киселевым в соцсети «Одноклассники». Путин рассказал о своей юности, классном руководстве и сослуживцах из КГБ.

В ходе разговора с президентом Кондрашов поинтересовался, при каких обстоятельствах Москва могла бы уступить Киеву Крым. Вопрос поверг Путина в шок.

«Вы что, с ума сошли что ли?», — возмутился президент.

Путин подчеркнул, что мире не существует таких обстоятельств, при которых полуостров вновь стал бы украинским.