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14:25   11 Марта 2018
Весь мир
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Восемь человек пострадали в Норвегии в давке на лыжном фестивале

Восемь человек пострадали в Норвегии в давке на лыжном фестивале

Лыжный фестиваль, проходивший на северо-западе норвежской столицы накануне 10 марта, завершился хаосом и давкой, в результате которых пострадали восемь человек.

Об этом в воскресенье сообщает местная телерадиокомпания NRK. В частности, сообщается, что тысячи зрителей, наблюдавших за лыжными состязаниями, по завершении мероприятия направились к двум станциям метро в районе Хольменколлен, в результате чего на перронах возникла давка. Часть людей решили не толкаться вместе со всеми и обойти толпу прямо по путям, где пострадали от ударов электрическим током. Отсмечается, что множество зрителей на фестивале находились в состоянии алкгольного опьянения.

Организаторы фестиваля поспешили сообщить, что ожидали, что мероприятие в течение двух дней посетят порядка 100 тысяч зрителей. Однако уже в первый день – в субботу посмотреть на соревнования пришли 100 тысяч зрителей, что и вызвало давку. В воскресенье организаторы предприняли дополнительные меры чтобы избежать повторения произошедшего накануне.

 

Автор: Александр Люблинский
#происшествия #чп #пострадавшие #весь мир #норвегия #осло #зрители #давка #лыжный фестиваль
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