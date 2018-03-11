СМИ опубликовали видео со скандального спектакля с Ефремовым в Самаре

Появилась видеозапись спектакля в Самаре, на котором произошел инцидент с участием актера Михаила Ефремова.

Видеоролик опубликовал местный портал «Волга Ньюс».

На видео видно, что после замечания от мужчины из зала о том, что актер неслышно произносит реплики, Ефремов со сцены вступил в диалог с залом, в котором он использовал мат.

«Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию», — ответил зрителям расстроенный поведением одного из гостей спектакля актер.

После перепалки Ефремов, не выходя из образа, добавил, что он забыл текст и продолжил работу.

Напомним, до этого стало известно, что актер театра «Современник» возмутил зрителей Самарского театра оперы и балета непотребным поведение во время спектакля. Ефремов исполняет главную роль в трагикомическом спектакле «Не становись чужим», он играет бывшего мясника Макса. Присутствующие на спектакле писали в социальных сетях предположения о том, что Ефремов был пьян и о том, что спектакль задержали на пол часа из-за опоздания актера.

Сам актер свою вину отрицает и говорит, что во время спектакля был трезв.

В Министерстве культуры Самарской области поведение Ефремова назвали «безобразным». В данный момент руководство «Современника» разбирается в инциденте.