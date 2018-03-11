Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

 Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   
Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии
Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

 Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз

Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз
Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

 Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   
Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии
Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

 Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз

Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз
14:26   11 Марта 2018
Россия
931

СМИ опубликовали видео со скандального спектакля с Ефремовым в Самаре

СМИ опубликовали видео со скандального спектакля с Ефремовым в Самаре

Появилась видеозапись спектакля в Самаре, на котором произошел инцидент с участием актера Михаила Ефремова. 

Видеоролик опубликовал местный портал «Волга Ньюс».

На видео видно, что после замечания от мужчины из зала о том, что актер неслышно произносит реплики, Ефремов со сцены вступил в диалог с залом, в котором он использовал мат.

«Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию», — ответил зрителям расстроенный поведением одного из гостей спектакля актер.

После перепалки Ефремов, не выходя из образа, добавил, что он забыл текст и продолжил работу.

Напомним, до этого стало известно, что актер театра «Современник» возмутил зрителей Самарского театра оперы и балета непотребным поведение во время спектакля. Ефремов исполняет главную роль в трагикомическом спектакле «Не становись чужим», он играет бывшего мясника Макса. Присутствующие на спектакле писали в социальных сетях предположения о том, что Ефремов был пьян и о том, что спектакль задержали на пол часа из-за опоздания актера.

Сам актер свою вину отрицает и говорит, что во время спектакля был трезв.

В Министерстве культуры Самарской области поведение Ефремова назвали «безобразным». В данный момент руководство «Современника» разбирается в инциденте.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #самара #общество #ефремов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно Весь мир
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
18:17   11 Марта 2018
211
В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич Россия

В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

15:23   11 Марта 2018
13609
Как Обама передумал атаковать Россию Весь мир

Как Обама передумал атаковать Россию

13:40   11 Марта 2018
11074
Не будь предателем! Докажи свою поддержку – проголосуй за президента Россия

Не будь предателем! Докажи свою поддержку – проголосуй за президента

10:31   11 Марта 2018
137
Новости smi2.ru
Украинцам с 15 марта придется держать дома тела умерших родственников

Украинцам с 15 марта придется держать дома тела умерших родственников

 В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

 Как Обама передумал атаковать Россию

Как Обама передумал атаковать Россию

 Устроить премьеру фильму «Путин» на «Одноклассниках» Кондрашову посоветовал Киселев

Устроить премьеру фильму «Путин» на «Одноклассниках» Кондрашову посоветовал Киселев