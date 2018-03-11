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14:17   11 Марта 2018
Россия
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Стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину в Подмосковье

Стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину в Подмосковье

Собаки напали на мужчину и женщину в районе подмосковной Истры. В результате нападения мужчина скончался, женщина госпитализирована с множественными травмами. Управление СК по Московской области проводит проверку.

Как говорится в сообщении пресс-службы СК, следователи проводят проверку по факту обнаружения 11 марта в поселке Курсаково Истринского района тела мужчин с травмами в виде рваных ран, что характерно для собачьих укусов. Кроме того, в местную больницу с такими же ранами доставлена женщина. Предположительно на нее напали те же собаки.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #ск #чп #нападение #подмосковье #бродячие собаки #стая собак
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