Стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину в Подмосковье

Собаки напали на мужчину и женщину в районе подмосковной Истры. В результате нападения мужчина скончался, женщина госпитализирована с множественными травмами. Управление СК по Московской области проводит проверку.

Как говорится в сообщении пресс-службы СК, следователи проводят проверку по факту обнаружения 11 марта в поселке Курсаково Истринского района тела мужчин с травмами в виде рваных ран, что характерно для собачьих укусов. Кроме того, в местную больницу с такими же ранами доставлена женщина. Предположительно на нее напали те же собаки.