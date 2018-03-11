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14:04   11 Марта 2018
Россия
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Полиция проводит проверку сведений об обнаруженных в Самаре медведях

Полиция проводит проверку сведений об обнаруженных в Самаре медведях

Полиция проводит проверку по опубликованным в СМИ данным о брошенных на окраине Самары животных. 

Об этом сообщил представитель ГУМВД по региону в воскресенье РИА Новости.

Ранее инициативная группа горожан сообщила, что в районе 116-го километра в Самаре были обнаружены клетки с брошенными медведями. Зоозащитница Ангелина Гриневич опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео с животными, где она говорит, что медведей бросили. При этом у одного из них есть проблемы с глазом. "Полиция проводит проверку по факту публикаций", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что к материалам проверки также приобщено соответствующее заявление зоозащитников.

Напомним, что инициативные горожане сообщали о брошенных в клетках медведях в районе 116-го километра в Самаре. Зоозащитница Ангелина Гриневич опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видео с животными, где сообщила, что животные брошены, голодны и у одного из них проблемы со здоровьем.

Администрация города сообщила, что ветеринары после осмотра животных подтвердили, что у одного из медведей есть проблемы со здоровьем. Ему будет оказана необходимая помощь.

Представители областной и городской власти выехали на место нахождения клеток 10 марта. В ходе проверки выяснилось, что у животных есть владелец, по сообщению администрации Самары, им оказался передвижной цирк-шапито, он находится в Самаре около трех месяцев. Владельцы предоставили все необходимые документы на зверей и прививочные сертификаты. По предложению зоологов и с согласия администрации города, животных перевезут ближе к самарскому зоопарку.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #самара #общество #медведи #цирк
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