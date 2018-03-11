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Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

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 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

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14:11   11 Марта 2018
Весь мир
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Могерини названа условия, на которых ЕС поддержит ввод миротворцев в Донбасс

Могерини названа условия, на которых ЕС поддержит ввод миротворцев в Донбасс

Если введение миротворческой миссии ООН ускорит урегулирование в Донбассе и поспособствует реализации минских соглашений, Евросоюз поддержит его.

Об этом в интервью украинскому изданию УНИАН рассказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Она подчеркнула, что решение о введении миротворцев в Донбасс принимает Совбез ООН, а не ЕС как таковой. Тем не менее если бы миссия ООН обеспечила доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины, в частности, вдоль границы с РФ и ускорила урегулирование конфликта, Евросоюз с радостью поддержал бы ее.

Ранее украинский блогер заявил, что президент Украины Петр Порошенко планирует после ввода в Донбасс миротворцев зачистить регион.

Автор: Юлия Халус
#ес #донбасс #украина #оон #миротворцы #могерини #новости
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