Могерини названа условия, на которых ЕС поддержит ввод миротворцев в Донбасс

Если введение миротворческой миссии ООН ускорит урегулирование в Донбассе и поспособствует реализации минских соглашений, Евросоюз поддержит его.

Об этом в интервью украинскому изданию УНИАН рассказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Она подчеркнула, что решение о введении миротворцев в Донбасс принимает Совбез ООН, а не ЕС как таковой. Тем не менее если бы миссия ООН обеспечила доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины, в частности, вдоль границы с РФ и ускорила урегулирование конфликта, Евросоюз с радостью поддержал бы ее.

Ранее украинский блогер заявил, что президент Украины Петр Порошенко планирует после ввода в Донбасс миротворцев зачистить регион.