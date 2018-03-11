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14:09   11 Марта 2018
Россия
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После схода лавины в Дагестане нарушено транспортное сообщение с 10 селами

После схода лавины в Дагестане нарушено транспортное сообщение с 10 селами

В Раульском районе Дагестана после схода снежной лавины десять населенных пунктов оказались отрезаны от мира.

Об этом в воскресенье 11 марта сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике Дагестан. В сообщении, в частности, говорится:

«Нарушено транспортное сообщение в 10 населённых пунктах (Цахур, Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джиных, Оттал, Кальял, Мухах, Кусур».

В настоящее время специалисты работают над расчисткой автомобильной дороги к отрезанным от мира селам. Ожидается, что транспортное сообщение будет восстановлено к 18.00.

Автор: Александр Люблинский
#дагестан #лавина #десять сел #транспортное сообщение
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