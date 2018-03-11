Ты с ума сошел? Трамп отказал президенту Мексики в просьбе не платить за стену

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что отклонил требование президента Мексики Энрике Пены Ньето, который настаивал, что его страна не должна платить за стену на границе двух стран. Об этом сообщает Reuters.

На встрече республиканцев в западной Пенсильвании Трамп рассказал о телефонном разговоре с Ньето в прошедшем месяце. По словам американского лидера, его мексиканский коллега заявил об отсутствии намерения платить за стену, которую Трамп обещал построить еще в период своей предвыборной компании. По его замыслу, это строение призвано защитить США от потока мигрантов.

По словам Трампа, Ньето сказал, что хотел бы, чтобы американский лидер сделал заявление о том, что Мексика не будет платить за стену. Тот ответил:

«Ты с ума сошел? Я не сделаю этого заявления, — ответил Трамп. — Пока, пока. Я не могу заключить такую сделку».

Агентство отмечает, что визит мексиканского лидера в Вашингтон теперь будет перенесен. Зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер отправился в Мехико на прошлой неделе, чтобы попытаться сгладить напряженность.