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13:39   11 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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В Киеве неизвестные совершили поджег храма Преображения Господнего

В Киеве неизвестные совершили поджег храма Преображения Господнего

Неизвестные совершили поджег храма УПЦ МП.

Об сообщают на сайте киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата.

В ночь с 9 на 10 марта около трех часов ночи (4.00 мск) неизвестные подожгли храм Преображения Господня. Из сообщения церкви следует, что вандалы разбили окно, после чего залили внутрь горючую смесь и совершили поджег храма.

В сообщении говорится, что на место преступления прибыли сотрудники полиции. По данному делу возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), помимо это в стране есть непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Украинская православная церковь Московского патриархата многократно заявляла о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. За период с 2014 по 2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

Автор: Екатерина Розина
#украина #киев #чп #поджег храма
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