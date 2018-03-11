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13:23   11 Марта 2018
Весь мир
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Французский «Национальный фронт» переизбрал Марин Ле Пен

Французский «Национальный фронт» переизбрал Марин Ле Пен

Глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен переизбрана на пост председателя политического движения на партийном съезде в Лилле. Об этом сообщил бывший руководитель предвыборной кампании Ле Пен Давид Рашлин.

В Twitter он написал, что идеи, которые Ле Пен защищает с 2011 года, одобрены ее соратниками, и она переизбрана на пост главы движения.

Участники съезда также проголосовали за лишение основателя движения Жан-Мари Ле Пена — отца Марин Ле Пен — статуса почетного председателя «Национального фронта». Эта должность упразднена.

Автор: Вячеслав Каширин
#франция #политика #марин ле пен #весь мир #национальный фронт
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