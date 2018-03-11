Французский «Национальный фронт» переизбрал Марин Ле Пен

Глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен переизбрана на пост председателя политического движения на партийном съезде в Лилле. Об этом сообщил бывший руководитель предвыборной кампании Ле Пен Давид Рашлин.

В Twitter он написал, что идеи, которые Ле Пен защищает с 2011 года, одобрены ее соратниками, и она переизбрана на пост главы движения.

Les idées défendues avec courage par @MLP_officiel depuis 2011 ont été plébiscitées par les adhérents... qui l'ont également réélue à la tête de notre mouvement ! Merci Marine pour toutes ces batailles menées, nous sommes tous à tes côtés pour les combats à venir pour la France ! pic.twitter.com/N1n8ANsfAd — David Rachline (@david_rachline) March 11, 2018

Участники съезда также проголосовали за лишение основателя движения Жан-Мари Ле Пена — отца Марин Ле Пен — статуса почетного председателя «Национального фронта». Эта должность упразднена.