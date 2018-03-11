Шесть человек отравлены парами углеводородов в Самарской области

Шесть человек отравились парами углеводородов на одном из предприятий компании «Самаранефтегаз» в Самарской области, один из пострадавших погиб

Об этом сообщила представитель областного СУСК РФ в воскресенье РИА Новости

Она рассказала, что работники предприятия «Самаранефтегаза» отравились парами углеводородов, по предворительным данным, пострадало шесть человек. Пятеро потрадавших живы, один - погиб.

Представитель областного СУСК РФ напомнила, что инцидент произошел в субботу днем, 10 марта, на одном из предприятий «Самаранефтегаз» в поселке Мирный Красноярского района Самарской области. В данный момент ведется доследственная проверка, следователи назначили необходимые экспертизы.