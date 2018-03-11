Украинцам с 15 марта придется держать дома тела умерших родственников

На Украине с 15 марта текущего года в уголовно-процессуальный кодекс вносятся изменения, согласно которым, граждане смогут хоронить своих умерших родственников только по решению суда после проведения судмедэкспертизы.

Об этом в воскресенье 11 марта из Киева сообщает Федеральное агентство новостей. При этом ФАН приводит пояснения юриста Александра Климчука, который рассказал, что экспертиза должна быть проведена в течение 72 часов, но, если раньше проведение экспертизы назначалось по усмотрению следователя, то теперь, согласно утвержденному Радой порядку, следователь должен будет обратиться к прокурору, а тот – к следственному судье. При этом юрист отметил, что следственные судьи в Киеве и без этого нововведения были загружены рнаботой «под завязку».

«Каждый день в Киеве гибнут десятки людей, поэтому вряд ли судьи, занятые сотнями других дел, успеют за 72 часа провести экспертизу по ним по всем», - добавил Климчук, отметив, что ни законодатели, ни следственные органы пока не знают, как с этим справиться.

Также он предположил, что новый закон отразится и на затягивании самого процесса захоронения, что даст украинцам, и так имеющим множество социальных проблем, повод лишний раз возмутиться решением властей.

До сих пор, когда умирал человек, на место прибывала оперативно-следственная группа и медики, которые контролировали отсутствие признаков насильственной смерти, после чего следователь обращался в дежурную часть, открывал уголовное производство и присваивал ему номер, и с этим номером тело направлялось в морг для проведения экспертизы. Без экспертизы, как пояснил эксперт, морг просто не может принять тело.

«Какой бы смертью ни умер человек – естественной или насильственной – его родственники будут вынуждены ждать как минимум несколько дней. И все это время труп близкого человека будет лежать дома», - заявил по этому поводу бывший заместитель руководителя Главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка.

Также он добавил, что, если человек погиб в результате убийства, все будет гораздо сложнее – в ожидании разрешения провести экспертизу будут потеряны драгоценное время и улики. Также Мамка высказал мнение, что вскоре украинские органы получат целый шквал жалоб от граждан, которые воспримут новый закон, не позволяющий направлять тела их скончавшихся родственников в морги, как оскорбление.

В то же время эксперты отмечают, что суровость украинских законов компенсируется необязательностью строгого им следования. Поэтому, возможно, следственные судьи станут выдавать заочные заключения в случае внезапной смерти граждан, или же родственники скончавшихся просто не будут обращаться к ним, нарушая тем самым закон.