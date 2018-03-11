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13:04   11 Марта 2018
Россия
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Чибис заявил, что подсчет коммунальных услуг автоматизируют

Чибис заявил, что подсчет коммунальных услуг автоматизируют

Замминистра ЖКХ Андрей Чибис сообщил, что в ближайшие годы в России учет коммунальных услуг автоматизируют повсеместно.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

По прогнозу замминистра, в течение 3-5 лет весь учет коммунальных ресурсов в России автоматизируют. Автоматизация сэкномит время и позволит управляющим компаниям в режиме «онлайн» получать показания с индивидуальных счетчиков в квартире граждан и отслеживать качество поставки ресурса для того, чтобы начислять платеж.

Он подчеркнул, что осуществлять автоматизацию собираются не за счет потребителей, проект проспонсируют ресурсоснабжающие организации (РСО) и управляющие компаний ЖКХ.

Чиновник объяснил, что такая система учета будет в первую очередь удобнее для потребителей, потому что сделает учет коммунальных ресурсов прозрачнее и удобнее. Отпадет необходимость самостоятельно передавать данные счетчиков, появится возможность введения разных тарифов и предоставления скидок на оплату ЖКХ, исходя из индивидуальных потребностей потребителей.

Чибис рассказал, что на данный момент существует два варианта, которые рассматриваются: государственные тарифы с дисконтом или поставщиком скидок станут РСО и управляющие компании.

«С коллегами в правительстве мы еще будем обсуждать эти планы, но сам такой подход к тарифам разделяют большинство экспертов, и мы надеемся на поддержку в правительстве», — заключил замглавы Минстроя.   

Автор: Екатерина Розина
#россия #экономика #жкх #политика #общество #чибис
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