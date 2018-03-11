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Дело случая: ученые объяснили, почему одни люди успешнее других

Дело случая: ученые объяснили, почему одни люди успешнее других

Наиболее успешные люди, как правило, не талантливее, умнее и работоспособнее остальных, а обязаны своему выгодному положению воле случая. К такому выводу пришли исследователи из Университета Катании (Италия). Об этом пишет портал Science Alert.

Ученые сделали детальную компьютерную симуляцию жизни на основе реальной модели распределения материальных благ по всему миру. В ней 10% мирового населения обладают 85% всех благ, однако при этом талант, интеллект и работоспособность распределены между всеми людьми равномерно.

Последовательность действия компьютера была такова. Сначала он смоделировал тысячу человек среднего уровня одаренности с незначительным стандартным отклонением. Таким образом, ни один из агентов в модели не был ощутимо умнее или трудолюбивее остальных. Благами они так же обладали в равной мере.

Следующим шагом было внесение в модель ряда случайных событий, которыми виртуальные участники имели возможность воспользоваться с целью повысить свое благосостояние, если им повезет. В итоге виртуальные результаты распределения благ среди агентов почти повторили реальное состояние дел на планете, а именно: 20% агентов завладели 80% благ. Симуляция была повторена несколько раз. Результаты те же.

Самые успешные виртуальные агенты отнюдь не являлись наиболее талантливыми. Более того, успешными оказались 20% участников с самыми средними способностями. Зато им несказанно везло в смоделированном мире.

Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #ученые #успех #катания
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