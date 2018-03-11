Собянин: Путин стал более естественным и простым в общении

Мэр Москвы Сергей Собянин высказал мнение, что в последнее время президент России Владимир Путин стал более простым и естественным в общении.

Такое мнение столичный градоначальник высказал на своем персональном сайте в воскресенье 11 марта. При этом он отметил, что люди, находящиеся у власти, с течением времени «бронзовеют» - становятся менее восприимчивыми к сигналам извне, теряют остроту реакции и адекватность.

«С Путиным все наоборот. Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении», - написал Собянин.

Также он отметил, что российский лидер не утратил желания лично вникать в проблемы, при этом, благодаря приобретенному опыту, он принимает решения адекватно и быстро.