Как Обама передумал атаковать Россию

К масштабной операции по вмешательству все было готово, но 44-президент США побоялся очернить свою репутацию. Эксперт уверен, что Трамп не рискнет воспользоваться наработками бывшей администрации.

Команда бывшего президента США Барака Обамы готовила масштабную кибератаку на российские СМИ летом 2016 года. Привести план в исполнение отказались, опасаясь утечек в прессу и репутационных рисков для главы Белого Дома. О несостоявшемся нападении стало известно со слов экс-координатора администрации президента по вопросам кибербезопасности Майкла Дэниела. Откровения функционера приводят Майкл Исикоф и Дэвид Корн в своей книге «Русская рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа».

Роль мозгового центра операции отводили Агентству национальной безопасности. Главными целям значились российские СМИ, высшее руководство РФ и хакер Guccifer, взявший на себя ответственность за взлом переписки лидера демократов Хиллари Клинтон. План подразумевал DDoS-атаки на сайты информагентств, на узлы связи российских разведструктур, а также вбросы, призванные дискредитировать руководство страны.

Отвечая на вопрос, что мешает администрации Дональда Трампа провести подобную атаку перед выборами президента РФ, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что Вашингтон осознает сопряженный с планом масштаб рисков.

«Есть большая опасность, что что-то не получится, и источник будет очевиден. Это всегда плохо при таких атаках. Никто не знает, насколько вторая сторона к такой атаке готова», - говорит политолог.

О степени информированности Москвы в части недружелюбных намерений Запада можно судить по недавнему докладу Совфеда. 6 марта его представил глава комиссии по предотвращению вмешательства Андрей Климов. В частности сенатор говорил о попытках использовать СМИ и соцсети для дискредитации страны, склонить российскую молодежь на сторону протестов, а также о попытках вызвать недоверие россиян к выборам главы государства.

По словам сенатора, работа над докладом шла четыре месяца. Около 100 экспертов из государственных и неправительственных структур проанализировали более 700 стенограмм и изучили 200 письменных источников.

«Это наш первый комплексный документ, и мы не вправе подменять правоохранительные и судебные органы в их работе. Доклад не обвинительное заключение, мы хотим дать политическую оценку происходящего», - объяснял журналистам Климов.

Конкретные примеры вмешательства ранее привел в интервью ИА «Политика Сегодня» член научного совета при Совете Безопасности РФ Андрей Манойло. Эксперт подготовил собственный доклад, проанализировав финансовые документы американских ведомств, которые есть в открытом доступе. В частности Манойло утверждал, ссылаясь на собственные источники, что представители российской оппозиции получают деньги за рубежом на свою деятельность в РФ.

Америка не скрывала попытки повлиять на политические процессы в других странах и не стремилась тщательно замаскировать указывающие на «руку Вашингтона» факты. Пожалуй, одним из наиболее ярких примеров вмешательства США в России было дело о «коробке из-под ксерокса». В 1996 году, когда Борис Ельцин боролся за президентский пост с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, спецслужбы задержали у дома правительства участников штаба демократа. При них оказалась коробка с 538 тысячами долларов США. Как позднее писал в своих мемуарах экс-глава президентской СБ Александр Коржаков, ниточка привела к тайному сейфу замглавы Минфина Германа Кузнецова, где хранились 1,5 миллиона долларов США вместе с платежками в адрес иностранных банков.

Впрочем, чемоданы с наличными уходят в прошлое. В 21 веке информационных войн главным оружием вмешательства являются вбросы дезинформации. Владимир Брутер отмечает, что по характеру вброса становится все проще установить истинного заказчика.

«Если ты разместишь что-то, что является изначально неправдой или сильно похожее на неправду, то ты выдашь свои намерения. Поэтому приходится истинные намерения несколько прятать и смотреть, как себя поведет интернет-сообщество и информагентства. Получается, что не очень хорошо получается», - поделился наблюдением эксперт.

От запуска кибератаки Барака Обаму летом 2016 года удержала помощница по вопросам национальной безопасности Сюзан Райс, просчитавшая репутационные риски, и Владимир Путин. На саммите G20 президент РФ намекнул американскому коллеге, что Москва не будет медлить с ответными мерами. Штаты в итоге ограничились «дипломатическими санкциями». Москва ответила Вашингтону высылкой на родину американских дипломатов уже при Трампе.