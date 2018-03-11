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12:41   11 Марта 2018
Весь мир
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Монахиня умерла в здании суда во время прений с Кэти Перри

Монахиня умерла в здании суда во время прений с Кэти Перри

На очередном заседании суда по делу о продаже певице Кэти Перри монастыря Los Feliz в Лос-Анджелесе умерла одна из двух женщин-истиц — 89-летняя монахиня Кэтрин Роуз Холзман. Об этом сообщает издание Los Angeles Daily News.

Дело по этому затянувшемуся на несколько лет процессу слушалось в пятницу. Холзман выступала против приобретения монастыря певицей. Во время заседания ей стало плохо. Она упала и скончалась на месте.

Телеканал FOX 11 привел одну из последних фраз монахини:

«Кэти Перри, остановитесь, пожалуйста. Это не принесет никому добра».

По данным издания, монахини Холзман и Рита Калланан на протяжении многих лет проживали в монастыре и считали его своей собственностью. В 2011 году содержание монастыря стало для них непосильным.

 

Автор: Вячеслав Каширин
#чп #весь мир #лос-анджелес #кэтти перри #los feliz
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