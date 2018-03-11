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12:35   11 Марта 2018
Россия
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МВД уволило дагестанского полицейского, который застрелил двух человек

МВД уволило дагестанского полицейского, который застрелил двух человек

Уволен со службы полицейский, застреливший двух мужчин на окраине села Герга Каякентского района Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.

Напомним, сотрудник полиции находился вне службы и во время бытового конфликта, переросшего в драку, застрелил двух местных жителей из охотничьего ружья. Это произошло 9 марта на окраине села Герга Каякентского района. У полицейского изъяли охотничье ружье «Сайга МК», по делу проведена доследственная проверка, чиновник свою вину признал.

"Сегодня, приказом министра внутренних дел по Республике Дагестан, сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве двух человек 9 марта на окраине села Герга Каякентского района, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — говорится в сообщении.

Следуя информации из сообщения, по приказу министра внутренних дел по Республике Дагестан, подозреваемый в убийстве двух человек был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Руководители полицейского, совершившего преступление, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Убийство двух или более лиц" и "Незаконный оборот оружия".

Автор: Екатерина Розина
#россия #дагестан #убийство #чп #полиция
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