МВД уволило дагестанского полицейского, который застрелил двух человек

Уволен со службы полицейский, застреливший двух мужчин на окраине села Герга Каякентского района Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.

Напомним, сотрудник полиции находился вне службы и во время бытового конфликта, переросшего в драку, застрелил двух местных жителей из охотничьего ружья. Это произошло 9 марта на окраине села Герга Каякентского района. У полицейского изъяли охотничье ружье «Сайга МК», по делу проведена доследственная проверка, чиновник свою вину признал.

"Сегодня, приказом министра внутренних дел по Республике Дагестан, сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве двух человек 9 марта на окраине села Герга Каякентского района, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — говорится в сообщении.

Следуя информации из сообщения, по приказу министра внутренних дел по Республике Дагестан, подозреваемый в убийстве двух человек был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Руководители полицейского, совершившего преступление, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Убийство двух или более лиц" и "Незаконный оборот оружия".