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12:49   11 Марта 2018
Весь мир
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Польша собирается защитить свою восточную границу забором

Польша собирается защитить свою восточную границу забором

На восточной границе Польши для борьбы с Африканской чумой свиней (АЧС) планируется возвести забор длиной почти 1200 километров.

Об этом в воскресенье 11 марта сообщает местный информационный портал Agropolska.

Проекта закона о возведении забора на восточных рубежах страны в нестоящее время находится на обсуждении специальной комисии сейма. Согласно плану, строительство начнется в 2018 году и должно будет закончиться к 2020 году.

«Ожидается, что строительство забора будет финансироваться из бюджетных средств. Ограждение пройдет вдоль границы Польши с Белоруссией, Украиной и Россией на территории Варминско-Мазурского, Подляского, Любельского и Подкарпатского воеводств», - сообщает новостной портал.

Также сообщается, что ограждение будет возводится из оцинкованной сетки, его высота составит 2 метра, а протяженность – 1173 километра. Каждый километр защитных сооружений, согласно проекта, обойдется Польше более чем в 109 тысяч злотых, то есть примерно в 32 тысячи долларов.

При этом некоторые польские ученые полагают, что данная мера не позволит Польше защититься от африканской чумы свиней, так как эта болезнь уже проникла на территорию страны. В то же время, ученые опасаются, что возведение забора может отрицательно сказаться на популяции разных видов животных.  

Автор: Александр Люблинский
#польша #политика #защита #строительство #общество #весь мир #африканская чума свиней #забор #восточная граница
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