СМИ: 19 школьников пострадали в Азербайджане в результате ДТП с автобусом

Микроавтобус, перевозивший школьников на выпускные экзамены, попал в ДТП в Азербайджане.

Как сообщает местное новостное агенство Report, в результате происшествия пострадали 19 школьников 2003 года рождения. 14 подростков доставлены в Центральную клиническую больницу города Евлаха. Состояние двоих из них врачи оценивают, как тяжелое.

Подробностей о ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего школьников, к настоящему моменту не приводится. Отмечается, что 11 марта в Азербайджане учащиеся 9-х классов средних школ сдают выпускные экзамены.